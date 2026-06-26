Женщина пострадала при атаке БПЛА на Тульскую область, повреждены ЛЭП и завод

Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В населенном пункте Щекинского района поврежден частный жилой дом, пострадала женщина — ей оказывается помощь. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Также зафиксированы повреждения на линии электропередач и промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы. В течение ночи силы силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 73 украинских БПЛА. Миляев предупредил, что опасность атак сохраняется, говорится в сообщении.
Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.