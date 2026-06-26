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Миляев: при массированной атаке БПЛА на Тульскую область пострадала женщина

В результате массированной атаки беспилотников украинских войск на Тульскую область травмы получила женщина, проинформировал Дмитрий Миляев.

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Тульскую область травмы получила женщина, проинформировал Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что инцидент случился в Щекинском районе. По словам губернатора, повреждён частный дом.

«В населённом пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своём канале в мессенджере «Макс».

Кроме того, он отметил, что результате атаки БПЛА украинских войск зафиксированы повреждения на линии электропередач. Помимо этого, выявлены повреждения на одном из предприятий.

«Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

Напомним, по словам Миляева, Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Российские военные ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата украинских войск.

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