Миляев: при массированной атаке БПЛА на Тульскую область пострадала женщина

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Тульскую область травмы получила женщина, проинформировал Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что инцидент случился в Щекинском районе. По словам губернатора, повреждён частный дом.
«В населённом пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своём канале в мессенджере «Макс».
Кроме того, он отметил, что результате атаки БПЛА украинских войск зафиксированы повреждения на линии электропередач. Помимо этого, выявлены повреждения на одном из предприятий.
«Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.
Напомним, по словам Миляева, Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Российские военные ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата украинских войск.