Минус лодка: в Суровикино рыбак наловил себе уголовное дело и конфискацию

Суровикинский районный суд вынес приговор 53-летнему рыбаку, который незаконным способом наловил рыбы ценностью более 170 тысяч рублей, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Местного жителя в июне прошлого года поймали полицейские и инспекторы рыбинспекции во время разгрузки сетей у Цимлянского водохранилища. Выясняя обстоятельства, они обнаружили, что он вышел в акватории водного объекта на лодке с подвесным мотором и раскинул 48 сетей, которыми и истреблял водоплавающих.
За незаконную добычу водных биоресурсов с запрещенными орудиями лова и причинением крупного ущерба районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к четырем месяцам исправительных работ и удержанию 5% заработка в пользу государства. А лодку, как орудие преступления, суд конфисковал. Эту часть решения суда рыбак попытался обжаловать в апелляционном порядке, но безуспешно — по решению районного суда лодка отошла государству.
Ранее в Алексеевском районе еще двое рыбаков также лишились своей надувной лодки — за незаконную рыбалку.