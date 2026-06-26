Минус лодка: в Суровикино рыбак наловил себе уголовное дело и конфискацию

Местного жителя в июне прошлого года поймали полицейские и инспекторы рыбинспекции во время разгрузки сетей у Цимлянского водохранилища. Выясняя обстоятельства, они обнаружили, что он вышел в акватории водного объекта на лодке с подвесным мотором и раскинул 48 сетей, которыми и истреблял водоплавающих.