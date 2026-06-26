Число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА достигло 45

«Отражена атака трёх беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале.
Таким образом с начала суток силы ПВО ликвидировали 45 БПЛА самолётного типа, пытавшихся прорваться к Москве.
На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле в результате падения сбитых дронов не поступало.
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