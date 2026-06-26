Омич потерял при покупке турпутевки 120 тысяч рублей, следуя совету «брата»

Омичам следует быть очень осторожными, получая в мессенджерах ссылки от родственников
О случае мошенничества, которое испортило предстоящий отпуск семейной паре из рабочего поселка Таврическое, рассказали в омской полиции.
Житель поселка Таврическое долгое время планировал отпуск на море, собираясь провести его с любимой женщиной. Очень кстати оказалась ссылка на сайт туристической компании, которую суженная 42-летнего мужчины получила от своего родного брата. В сообщении родственник настоятельно рекомендовал приобрести путевки со значительной скидкой именно у этого туроператора.
Пройдя по ссылке, сельчанин заказал две путевки за границу и перечислил всю требуемую сумму в размере 120 тысяч рублей. Однако сразу после отправки денег любезный менеджер туристической компании перестала выходить на связь.
И только после этого мужчина позвонил брату жены и выяснил, что тот никаких ссылок не отправлял — его аккаунт оказался взломанным киберпреступниками.
По факту мошенничества в ОМВД России по Таврическому району возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.