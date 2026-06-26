Омич потерял при покупке турпутевки 120 тысяч рублей, следуя совету «брата»

Житель поселка Таврическое долгое время планировал отпуск на море, собираясь провести его с любимой женщиной. Очень кстати оказалась ссылка на сайт туристической компании, которую суженная 42-летнего мужчины получила от своего родного брата. В сообщении родственник настоятельно рекомендовал приобрести путевки со значительной скидкой именно у этого туроператора.