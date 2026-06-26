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Омич потерял при покупке турпутевки 120 тысяч рублей, следуя совету «брата»

Получив от родственника жены ссылку на туристический сайт, мужчина приобрел несуществующие путевки.

Источник: Комсомольская правда

Омичам следует быть очень осторожными, получая в мессенджерах ссылки от родственников

О случае мошенничества, которое испортило предстоящий отпуск семейной паре из рабочего поселка Таврическое, рассказали в омской полиции.

Житель поселка Таврическое долгое время планировал отпуск на море, собираясь провести его с любимой женщиной. Очень кстати оказалась ссылка на сайт туристической компании, которую суженная 42-летнего мужчины получила от своего родного брата. В сообщении родственник настоятельно рекомендовал приобрести путевки со значительной скидкой именно у этого туроператора.

Пройдя по ссылке, сельчанин заказал две путевки за границу и перечислил всю требуемую сумму в размере 120 тысяч рублей. Однако сразу после отправки денег любезный менеджер туристической компании перестала выходить на связь.

И только после этого мужчина позвонил брату жены и выяснил, что тот никаких ссылок не отправлял — его аккаунт оказался взломанным киберпреступниками.

По факту мошенничества в ОМВД России по Таврическому району возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.