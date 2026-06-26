Предпринимательницу из Зимы задержали за попытку дачи взятки полицейскому

IrkutskMedia, 26 июня. Сотрудники полиции в городе Зима задержали 47-летнюю предпринимательницу по подозрению в даче взятки правоохранителю. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службах региональных ГУ МВД и СУ СКР, в 2025 году жительница города получила государственную соцпомощь в размере 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Женщина планировала проводить торжественные и праздничные мероприятия. Однако в дальнейшем, когда предпринимательница должна была подтвердить свою деятельность кассовыми чеками, предоставленные выписки вызвали у полицейских подозрение о мошенничестве. Против нарушительницы возбудили уголовное дело.
Чтобы избежать преследования и не дать ход развитию уголовного дела, бизнес-вумен попыталась дать правоохранителям взятку в размере 100 тысяч рублей.
Оперуполномоченный от денег отказался и сообщил своему руководству о противоправных действиях женщины. За дачу взятки должностному лицу против неё возбудили уголовное дело. Горе-предпринимателю может грозить до 8 лет лишения свободы, крупный штраф и дополнительные ограничения.
Сейчас следователи по факту преступления проводят проверку.
Ранее агентство рассказывало, что в Иркутске осужденный пытался передать взятку сотруднику исправительной колонии. О попытке коррупционного преступления сообщил сам сотрудник ГУФСИН.