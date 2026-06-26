Предпринимательницу из Зимы задержали за попытку дачи взятки полицейскому

Как рассказали в пресс-службах региональных ГУ МВД и СУ СКР, в 2025 году жительница города получила государственную соцпомощь в размере 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Женщина планировала проводить торжественные и праздничные мероприятия. Однако в дальнейшем, когда предпринимательница должна была подтвердить свою деятельность кассовыми чеками, предоставленные выписки вызвали у полицейских подозрение о мошенничестве. Против нарушительницы возбудили уголовное дело.