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Предпринимательницу из Зимы задержали за попытку дачи взятки полицейскому

Незаконное вознаграждение предназначалось для отказа запустить в производство уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 июня. Сотрудники полиции в городе Зима задержали 47-летнюю предпринимательницу по подозрению в даче взятки правоохранителю. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службах региональных ГУ МВД и СУ СКР, в 2025 году жительница города получила государственную соцпомощь в размере 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Женщина планировала проводить торжественные и праздничные мероприятия. Однако в дальнейшем, когда предпринимательница должна была подтвердить свою деятельность кассовыми чеками, предоставленные выписки вызвали у полицейских подозрение о мошенничестве. Против нарушительницы возбудили уголовное дело.

Чтобы избежать преследования и не дать ход развитию уголовного дела, бизнес-вумен попыталась дать правоохранителям взятку в размере 100 тысяч рублей.

Оперуполномоченный от денег отказался и сообщил своему руководству о противоправных действиях женщины. За дачу взятки должностному лицу против неё возбудили уголовное дело. Горе-предпринимателю может грозить до 8 лет лишения свободы, крупный штраф и дополнительные ограничения.

Сейчас следователи по факту преступления проводят проверку.

Ранее агентство рассказывало, что в Иркутске осужденный пытался передать взятку сотруднику исправительной колонии. О попытке коррупционного преступления сообщил сам сотрудник ГУФСИН.