Как распознать фейковые объявления об аренде жилья

Департамент полиции области Абай призывает быть внимательными к новым видам интернет-мошенничества.
«Особенно часто фиксируются фальшивые объявления об аренде жилья в социальных сетях и на сайтах объявлений», — предупреждают стражи порядка.
Как правило, схема выглядит следующим образом:
размещают фиктивные объявления о сдаче домов отдыха в социальных сетях и на платформах объявлений; сообщают потенциальным клиентам, что жилье «свободно», и отправляют привлекательные фотографии; для создания доверия используют реальные адреса и изображения объектов, взятые из интернета; требуют предоплату за «бронь»; после получения денег сообщают о якобы возникших проблемах (поломка, ремонт, технические неполадки
«Мошенники пользуются тем, что люди спешат организовать отдых и не всегда тщательно проверяют информацию. Это может привести к финансовым потерям», — напомнили полицейские.
Поэтому полицией рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
не вносите предоплату неизвестным лицам; используйте только официальные платформы бронирования или проверенные агентства; проверяйте информацию об объекте. Уточняйте адрес через карты и официальные сервисы. Если объект вызывает сомнения — откажитесь от бронирования; проверяйте фотографии. Мошенники часто используют изображения из интернета, их можно проверить через обратный поиск; проверяйте контакты. Отсутствие официальных документов и наличие только одного номера телефона — тревожный сигнал; остерегайтесь слишком низких цен. Значительное отличие от рыночной стоимости часто указывает на мошенничество.
В Алматинской области уже заблокировано свыше 500 фейковых объявлений о посуточной аренде жилья.