Как распознать фейковые объявления об аренде жилья

не вносите предоплату неизвестным лицам; используйте только официальные платформы бронирования или проверенные агентства; проверяйте информацию об объекте. Уточняйте адрес через карты и официальные сервисы. Если объект вызывает сомнения — откажитесь от бронирования; проверяйте фотографии. Мошенники часто используют изображения из интернета, их можно проверить через обратный поиск; проверяйте контакты. Отсутствие официальных документов и наличие только одного номера телефона — тревожный сигнал; остерегайтесь слишком низких цен. Значительное отличие от рыночной стоимости часто указывает на мошенничество.