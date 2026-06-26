Пожар разгорелся на НПЗ в американском штате Пенсильвания

В американском штате Пенсильвания произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом 25 июня сообщает CBS News со ссылкой на местные власти.
Возгорание зафиксировано в городе Маркус-Хук, расположенном на берегу реки Делавэр. По данным телеканала, огонь вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего предприятия во второй половине дня.
Информация о причинах происшествия на данный момент не раскрывается. Также официально не сообщается о пострадавших.
Власти города призвали жителей держаться подальше от района инцидента. При этом эвакуация населения пока не объявлялась.
Отдельно отмечается, что в зоне пожара ухудшилось качество воздуха. Местные службы рекомендуют жителям в радиусе примерно полумили от предприятия оставаться дома и ограничить выход на улицу.
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