Климатологи: число и сила смерчей в России будут нарастать

В них образуется очень мощный подъем воздуха, который начинает превращаться в крутящийся столб — почти как вода в раковине. «Эта закрутка называется мезоциклоном. Он вращается в облаке и иногда при определенных условиях может опуститься к земле. Это и есть смерч по типу торнадо», — сказал Чернокульский.