Климатологи: число и сила смерчей в России будут нарастать

Смерч предсказывали.
???Стопроцентно прогнозировать негативные погодные явления невозможно, но предсказывать их высокую вероятность на коротких временных отрезках все же получается. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.
«За несколько дней о местах событий, наподобие Свердловской области, говорить можно. Например, согласно прогнозу нашей модели погоды численные индикаторы, указывающие на риск формирования смерчей, для Урала вообще-то показывали критические значения. Другое дело, что этой информацией пока не пользуются в должной мере», — отметил он.
Основная проблема, по словам ученого, в том, что такие прогнозы носят вероятностный характер и, значит, по определению не всегда говорят о том, что событие случится.
Рождение смерча.
Чернокульский рассказал, откуда берутся смерчи: начинает подниматься очень теплый и влажный воздух, из-за которого образуется грозовое облако около 10 км в диаметре. Если тепла не очень много, оно проливается дождем и «тает» за несколько часов.
«Но если есть сильный ветер, который меняет направление и скорость на высоте, такое облако чуть наклоняется и живет дольше. Эти облака могут вырастать до конвективных кластеров или отдельных суперъячеек размером около 50 км», — объяснил ученый.
В них образуется очень мощный подъем воздуха, который начинает превращаться в крутящийся столб — почти как вода в раковине. «Эта закрутка называется мезоциклоном. Он вращается в облаке и иногда при определенных условиях может опуститься к земле. Это и есть смерч по типу торнадо», — сказал Чернокульский.
Чаще всего из таких облаков проливаются очень сильные дожди, идет крупный град и шквалистый ветер.
Смерч, ураган или торнадо?
В русском языке это синонимы, но с точки зрения физики смерч и торнадо — явления разные, пояснил Чернокульский.
Какие смерчи есть в России:
слабые (по типу черноморских), которые формируются за счет конвергенции воздуха под облаком и растут как бы снизу от поверхности к облаку;
сильные (наподобие американских торнадо), возникающие в «суперъячейковом облаке», где развивается крутящаяся колонна воздуха (мезоциклон диаметром 2−5 км). Именно такие смерчи мезоциклонного характера и называются торнадо.
Они классифицируются от нулевой до пятой степени по шкале Фудзиты (Fujita Scale), названной в честь профессора Теодора Фудзиты в 1971 году.
Сколько в России ураганов?
По данным Института физики атмосферы РАН, в России в год образуется в среднем более 300 сухопутных смерчей разных категорий. Из них до 50 — со скоростью ветра более 50 м/с (это 2-я категория из 5) и до трех-четырех смерчей в год со скоростью ветра более 70 м/с (3-я категория).
«С начала XX века три смерча достигли 4-й категории. Один из них в 1904 году проходил через Москву. Смерчи 3-й и 4-й категории — это уже почти 100% смерчи-торнадо», — пояснил Чернокульский.
Смерчей (или торнадо) 5-й степени в России, по его словам, не было никогда.
В новейшей истории 4-я степень была присвоена Ивановскому смерчу 9 июня 1984 года. Такую же получил разрушительный смерч в Курганской области 18 июня 2017 года.
«У смерча, который прошел в Свердловской области, 2-я или 3-я степень, судя по всему. К счастью, это не самый сильный смерч. Но это пока предварительные оценки, необходим точный анализ», — предположил Чернокульский.
Вероятность смерчей растет.
Климатологи признают, что вероятность опасных конвективных явлений все-таки возрастает, отмечает Чернокульский. «Нас ждут скорее более сильные ливни и крупный град. Интенсивные смерчи бывают редко, но предварительные оценки говорят о том, что, скорее всего, они могут образовываться [на территории страны] чаще», — сказал Чернокульский.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов настаивает на том, что количество экстремальных погодных явлений по всему миру и в России в частности будет «нарастать в геометрической прогрессии».
В России смерчи часто наблюдаются на Северном Кавказе, в Анапе, «в ложбине между Крымом и Кавказом» в местах столкновения теплых средиземноморских воздушных масс и холодных арктических.
«Пока настоящие торнадо в России — это экзотика, но, к сожалению, все идет по нарастающей», — убежден Карнаухов.
Потепление всему виной.
Основной причиной экстремальных погодных явлений ученый называет глобальное потепление.
«При увеличении температуры растет количество паров воды, которые “впитывает в себя” 1 куб. м воздуха. Скажем, при повышении температуры на 7 градусов он вместит в себя в два раза больше воды», — пояснил Карнаухов.
Водяные пары являются «двигателем» атмосферных явлений: выпадает больше осадков, выделяется дополнительное тепло при конденсации, возникают восходящие потоки воздуха, образуются циклоны.
Чем выше температура атмосферы на планете, тем активнее происходит перемешивание и движение воздушных масс. Они стали перемещаться на большие расстояния, с большей скоростью, нести в себе больше осадков.
«С одной стороны, увеличивается количество засух и лесных пожаров. А с другой — мы видим рост числа наводнений, потому что и испарение, и интенсивность осадков растут в результате глобального потепления. Соответственно, увеличивается количество шквалистых ветров и ураганов, если говорим о тропической зоне, или торнадо и смерчей, если говорим о средних широтах», — пояснил Карнаухов.
Внеочередной ледниковый период.
Более того, следствием глобального потепления может стать нарушение работы североатлантических течений, которые обогревают Европу, убежден Карнаухов.
«Речь идет о том, что простые люди с легкой руки журналистов называют остановкой Гольфстрима, а климатологи — коллапсом АМОЦ (Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — прим. ТАСС). Глобальное потепление на горизонте от 15 до 50 лет может парадоксальным образом привести к наступлению внеочередного ледникового периода в регионе Северной Атлантики из-за активного таяния ледников Гренландии», — сказал ученый.
«Для Европы последствия такого оледенения могут быть сравнимы с полномасштабной ядерной войной», — подчеркнул он.
Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, северная часть Германии, Прибалтика, практически вся Польша и большая часть Великобритании при таком сценарии окажутся в зоне оледенения.
«Данные исследований образцов гренландского льда показывают, что во время прошлых ледниковых периодов в Гренландии было в среднем на 10 градусов холоднее, чем сейчас. А ведь Санкт-Петербург, например, находится на той же широте, что и южные области Гренландии», — сказал ученый.
Последний настоящий ледниковый период закончился в Европе примерно 11,5 тыс. лет назад, а всего за последние 100 тыс. лет в Североатлантическом регионе было около 30 периодов резкого похолодания. Среди них были такие, когда южная граница ледника доходила до широт нынешнего Харькова и Запорожья. В России в зоне оледенения находился Воронеж.
«Грядущее похолодание в Европе не будет, конечно, таким сильным, потому что оно происходит на фоне глобального потепления. Но Москва вполне может оказаться на самом краю тундры, примыкающей к зоне ледника. Санкт-Петербург замерзнет стопроцентно», — считает Карнаухов.
Противоречия нет.
Возможный ледниковый период на фоне глобального потепления не несет в себе никаких противоречий, объяснил ученый. Дело в том, что благодаря теплым водам Гольфстрима, омывающего берега Европы, на континенте установился уникально комфортный теплый климат.
Однако в районе Ньюфаундлендской банки (обширная шельфовая отмель в Атлантическом океане) наперерез Гольфстриму движется холодное Лабрадорское течение (между побережьем Канады и Гренландией).
«Оно относительно небольшое, но очень коварное. Сегодня оно не мешает Гольфстриму двигаться на север и обогревать Европу. Но это происходит только потому, что воды Лабрадорского течения, будучи более холодными, плотнее вод Гольфстрима. Столкнувшись с Гольфстримом, они “подныривают” под него, уходя на промежуточные глубины», — пояснил Карнаухов.
Из-за многократно ускорившегося таяния ледников Гренландии соленость, а следовательно плотность вод Лабрадорского течения постепенно снижается, и в недалеком будущем она станет равна плотности вод Гольфстрима.
В этом случае Лабрадорское течение уже не станет «подныривать» под Гольфстрим, а «оттолкнет» его обратно на юг Атлантики.
Это приведет к нарушению циркуляции океанических вод в Атлантике, обеспечивающей перенос тепла из тропических широт в полярные и перенос холода обратно.
«Теплообмен нарушится, в тропиках станет жарче, а у нас в приполярных областях и европейской части России станет гораздо холоднее», — сказал Карнаухов.
Тысячи лет назад процесс распреснения вод Лабрадорского течения шел гораздо медленнее и был следствием распреснения вод Ледовитого океана водой впадавших в него рек.
После формирования картины течений, характерной для ледниковых периодов, сток северных и сибирских рек в Ледовитый океан резко сокращался. Соленость вод Ледовитого океана, а следовательно и Лабрадорского течения постепенно восстанавливалась, что приводило к окончанию ледниковых периодов в прошлом.
Такие климатические циклы в Северной Атлантике, связанные с перестройкой течений и приводящие к наступлению ледниковых периодов в Европе, имели в прошлом характерный период в несколько тысяч лет, рассказал Карнаухов.
Теперь же из-за воздействия человека на климат все процессы многократно ускорились, пояснил он.
«Противостоять таким угрозам можно только сообща. Опасность глобальных климатических изменений, которые могут произойти в самое ближайшее время, нужно предотвращать коллективными усилиями всех стран. И прежде всего — перестать относиться к природе потребительски», — подытожил ученый.
Анна Юдина.