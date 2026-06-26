Получить бензин без очереди предлагают автолюбителям мошенники

Пользуясь актуальной повесткой, мошенники разрабатывают новые схемы обмана в поисках жертв. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», аферисты не упускают из виду новости о ситуации на топливном рынке.
Так, ранее злоумышленники уже предложили автомобилистам получить талоны на топливо якобы по государственной программе. Они представляются специалистами рабочей группы Минтранса по контролю за топливной стабильностью, демонстрируют осведомленность текущей ситуации и говорят о введении особого режима распределения топлива, о программе поддержки — талона на 20 литров бензина АИ-95 или АИ-92.
— Чтобы легенда выглядела правдоподобно, преступник называет условия: заправка только в бак автомобиля, привязка к конкретной АЗС с указанием адреса. И предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд. Мошенник просит назвать марку автомобиля и госномер для внесения в систему распределения и обещает отправить регистрационный номер на телефон. После этого он подводит человека к установке приложения или получению кода через смс. В итоге человек рискует стать жертвой фишинга или потерять доступ к аккаунту в мессенджерах, — говорится в материале официального информационного портала Объясняем.рф.
Теперь добавилась еще одна схема обмана. Кроме талонов мошенники предлагают россиянам заправиться, не простаивая в живой очереди. Для того, чтобы быстрее проехать к колонке, автолюбителям предлагается записаться на получение топлива. Для этого нужно указать на специальном сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту и внести полученный код. На деле человек проходит не процедуру записи, а передает управление своего аккаунта.
— Используйте в мессенджерах двухфакторную аутентификацию. Не вводите данные из смс и push-уведомлений на неизвестных вам интернет-страницах, перепроверяйте данные о сайте на специальных сервисах, — предупреждают в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.