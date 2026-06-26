Получить бензин без очереди предлагают автолюбителям мошенники

— Чтобы легенда выглядела правдоподобно, преступник называет условия: заправка только в бак автомобиля, привязка к конкретной АЗС с указанием адреса. И предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд. Мошенник просит назвать марку автомобиля и госномер для внесения в систему распределения и обещает отправить регистрационный номер на телефон. После этого он подводит человека к установке приложения или получению кода через смс. В итоге человек рискует стать жертвой фишинга или потерять доступ к аккаунту в мессенджерах, — говорится в материале официального информационного портала Объясняем.рф.