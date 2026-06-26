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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами.

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Землетрясения магнитудой 5,8 произошло в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения находился в районе соседней с Токио префектуры Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Подземные толчки ощущались и в Токио.

25 июня в Японии произошло землетрясения магнитудой 7,2, из-за которого пострадали около 10 человек.