В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Землетрясения магнитудой 5,8 произошло в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения находился в районе соседней с Токио префектуры Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Подземные толчки ощущались и в Токио.
25 июня в Японии произошло землетрясения магнитудой 7,2, из-за которого пострадали около 10 человек.