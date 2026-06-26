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За ночь в Ростовской области сбили 15 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Дроны сбили в Усть-Донецком, Тарасовском, Боковском, Шолоховском, Неклиновском, Чертковском и Миллеровском районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах области», — написал он.

Власти и экстренные службы сейчас уточняют данные о возможных разрушениях на земле. Специалисты также проверяют информацию об отсутствии раненых среди гражданского населения.

Тем временем количество сбитых за ночь дронов на подлете к Москве достигло 45. Утром мэр столицы Сергей Собянин добавил, что российские силы ПВО отразили атаку ещё трёх украинских беспилотников, которые летели в сторону города.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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