За ночь в Ростовской области сбили 15 дронов ВСУ

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах области», — написал он.
Власти и экстренные службы сейчас уточняют данные о возможных разрушениях на земле. Специалисты также проверяют информацию об отсутствии раненых среди гражданского населения.
Тем временем количество сбитых за ночь дронов на подлете к Москве достигло 45. Утром мэр столицы Сергей Собянин добавил, что российские силы ПВО отразили атаку ещё трёх украинских беспилотников, которые летели в сторону города.
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