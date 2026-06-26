В Японии закрыли 114 школ после землетрясения на северо-востоке магнитудой 7,2

В школах проводятся работы по оценке их состояния, поиску трещин и так далее. Время потребуется также на уборку помещений, выявление ущерба в виде поврежденного оборудования и мебели. В то же время в зоне бедствия не имеется данных о пострадавших школьниках или персонале учебных заведений.