В Японии закрыли 114 школ после землетрясения на северо-востоке магнитудой 7,2

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. В общей сложности 114 начальных и средних школ временно закрыты в префектурах Аомори и Иватэ на северо-востоке острова Хонсю, где в четверг произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом объявило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
В школах проводятся работы по оценке их состояния, поиску трещин и так далее. Время потребуется также на уборку помещений, выявление ущерба в виде поврежденного оборудования и мебели. В то же время в зоне бедствия не имеется данных о пострадавших школьниках или персонале учебных заведений.
Из-за землетрясения на северо-востоке Японии 11 человек получили травмы, повреждены около 100 построек.