К поискам пропавшего в Приморье вертолета подключили беспилотники

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Операторов БПЛА с тепловизорами подключили к поискам пропавшего 21 июня на севере Приморья вертолета, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
В Приморском крае правительство мобилизует все ресурсы для поисков пропавшего вертолета Robinson R44 в Тернейском округе.
«К поискам привлечены наиболее подготовленные спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы и МЧС России, обладающие навыками десантирования с вертолета на альпинистском оборудовании, а также операторы БПЛА. Основные поисковые мероприятия, на которые возлагаются большие надежды, необходимо выполнять именно десантированием», — говорится в сообщении.
С первого дня поисков в операции задействовано 90 специалистов от КГБУ «Приморская авиабаза». К месту происшествия направлены пятеро наиболее опытных спасателей-десантников МЧС России и десять сотрудников Краевой ПСС.
С воздуха местность продолжают обследовать воздушные суда МЧС, компании «Гранат», в пятницу к ним присоединяются операторы БПЛА с тепловизорами краевой поисково-спасательной службы министерства ГОЧС.
Министерство отмечает, что сложность поисков обусловлена сложным лесным ландшафтом, местами приходится строить протяженные обходные маршруты. Пеший путь может составлять в таких локациях иногда менее 200 метров в сутки.
Пропавший вертолет ежедневно ищут в Тернейском районе с 21 июня. В четверг в ГУМЧС сообщили, что у населенного пункта Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение вертолета, туда отправились спасатели, но результат поиска не дал.
Экипаж пропавшего R-44 выполнял лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Вертолет принадлежит компании «Гранат».