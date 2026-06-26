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В заваленной мусором квартире Нью-Йорка вши заели ребёнка

В США произошла чудовищная трагедия. Трёхлетняя девочка умерла от анемии, вызванной массовым поражением вшами. Ребёнок проживал в квартире, полностью заваленной мусором, вместе с четырьмя сёстрами и братьями, сообщает New York Post.

Источник: Life.ru

Во время осмотра тела погибшей эксперты обнаружили огромное количество вшей, которые ползали по голове и лицу ребёнка. Кроме того, у девочки диагностировали серьёзные проблемы с зубами — следствие тотального запустения.

Согласно заключению судмедэкспертов, паразиты вызвали у малышки тяжёлую анемию, которая привела к поражению сердца и внутренних органов. В организме ребёнка также был найден клонидин — препарат, используемый для лечения гипертонии, который детям не назначают.

Родители девочки предстали перед судом. Им назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Кроме того, суд запретил им контактировать с остальными детьми до 2038 года.

Ранее Life.ru писал, что в штате Нью-Йорк 64-летняя бабушка преднамеренно отравила свою дочь и четырёх внуков, после чего покончила с собой. В квартире, где жила семья, нашли тела всех пятерых.

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