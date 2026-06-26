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Смолянин погиб, пытаясь разнять пьяную поножовщину

В Темкинском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по факту гибели 47-летнего мужчины.

В Темкинском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по факту гибели 47-летнего мужчины. Трагедия произошла 14 июня в деревне Горки во время совместного употребления алкоголя, — сообщает СУ СК по Смоленской области.

По данным следствия, конфликт вспыхнул между знакомыми, когда один из них попытался разнять дерущихся. В ходе ссоры 37-летний мужчина оттолкнул знакомого и ударил его по лицу, из-за чего тот упал и получил смертельную травму головы, ударившись затылком о бетонную плиту.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался от полученных травм спустя несколько дней, 20 июня. Следователи квалифицировали действия обвиняемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Подозреваемый задержан и находится под следствием. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.

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