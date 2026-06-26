Смолянин погиб, пытаясь разнять пьяную поножовщину

По данным следствия, конфликт вспыхнул между знакомыми, когда один из них попытался разнять дерущихся. В ходе ссоры 37-летний мужчина оттолкнул знакомого и ударил его по лицу, из-за чего тот упал и получил смертельную травму головы, ударившись затылком о бетонную плиту.