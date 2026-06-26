Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть вражеских беспилотников, на подлете к столице. На тот момент общее число сбитых дронов достигало 45.
25 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.
Между тем Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие.