Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых над Тульской областью БПЛА увеличилось до 157

Еще 84 беспилотника сбиты над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 157 БПЛА.

Еще 84 беспилотника сбиты над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 157 БПЛА.

Ранее господин Миляев сообщал, что в результате массированной атаки повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. В городе также повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе региона поврежден жилой дом. Ранена женщина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше