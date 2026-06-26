Число сбитых над Тульской областью БПЛА увеличилось до 157

Еще 84 беспилотника сбиты над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 157 БПЛА.
Ранее господин Миляев сообщал, что в результате массированной атаки повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. В городе также повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе региона поврежден жилой дом. Ранена женщина.
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