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Силы ПВО за ночь сбили 660 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 660 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 660 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве отчитались об уничтоженных БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в канале МО РФ в МАКС.

26 июня Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В населенном пункте Щекинского района поврежден частный жилой дом, пострадала женщина.

Также стало известно, что число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня увеличилось до шести, 68 человек пострадали.

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