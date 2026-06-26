Акмолинка после звонка заложила золото и лишилась своих сбережений

Как рассказали в пресс-службе ведомства, жертвой аферистов стала пенсионерка из поселка Бестобе, которая поверила злоумышленникам, представившимся сотрудниками водоканала.
По информации правоохранителей, 16 июня женщине позвонил неизвестный и предложил провести проверку счетчика. Для оформления услуги собеседник попросил продиктовать код, поступивший на телефон. Не подозревая обмана, пенсионерка выполнила просьбу.
После этого мошенники убедили женщину, что её денежные средства находятся под угрозой, и начали давать дальнейшие указания. Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая сдала в ломбард золотые изделия на сумму около 700 тысяч тенге, а вырученные средства перевела на указанные счета. Кроме того, она перечислила мошенникам и личные сбережения.
В результате действий аферистов пенсионерка лишилась порядка одного миллиона тенге. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.