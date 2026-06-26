Акмолинка после звонка заложила золото и лишилась своих сбережений

После этого мошенники убедили женщину, что её денежные средства находятся под угрозой, и начали давать дальнейшие указания. Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая сдала в ломбард золотые изделия на сумму около 700 тысяч тенге, а вырученные средства перевела на указанные счета. Кроме того, она перечислила мошенникам и личные сбережения.