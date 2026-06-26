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В Приморье в поисках пропавшего вертолета задействовали беспилотники

К поиску вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморского края, присоединяются беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизорами, сообщило сегодня региональное министерство по делам ГО и ЧС.

К поиску вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморского края, присоединяются беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизорами, сообщило сегодня региональное министерство по делам ГО и ЧС.

Накануне появилась информация о возможном местонахождении попавшего вертолета, однако поиск по «указанным координатам результата не дал», и борт Ми-8 МЧС России, вылетавший на обследование местности из Хабаровска, вернулся в пункт постоянной дислокации, констатировало ведомство.

На земле поиск ведут несколько групп спасателей. Но, как объяснили в министерстве ГОЧС Приморья, «сложность задачи обусловлена непроходимыми лесами округа». «В таких локациях для преодоления небольшого участка приходится строить большие обходные маршруты. Поэтому пеший путь может составлять в таких локациях иногда менее 200 метров в сутки, что крайне неэффективно», — говорится в сообщении. В этой связи к поиску будут привлечены спасатели, которых планируется десантировать с вертолета.

«Поставленные задачи по поиску предполагаемого места нахождения вертолета будут выполнены. Надеемся найти живыми экипаж воздушного судна», — заявили в министерстве ГОЧС Приморья.

Вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат» вылетел 21 июня с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского округа — для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

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