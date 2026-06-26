В Приморье в поисках пропавшего вертолета задействовали беспилотники

На земле поиск ведут несколько групп спасателей. Но, как объяснили в министерстве ГОЧС Приморья, «сложность задачи обусловлена непроходимыми лесами округа». «В таких локациях для преодоления небольшого участка приходится строить большие обходные маршруты. Поэтому пеший путь может составлять в таких локациях иногда менее 200 метров в сутки, что крайне неэффективно», — говорится в сообщении. В этой связи к поиску будут привлечены спасатели, которых планируется десантировать с вертолета.