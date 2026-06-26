За ночь над Россией сбили 660 беспилотников

Над Тульской областью за ночь уничтожили 157 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. В городе также повреждены линии электропередачи. Ранения получила одна женщина. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, число сбитых на подлете к столице дронов превысило 40. Над Калужской областью уничтожили 13 БПЛА.