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За ночь над Россией сбили 660 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 660 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Черным и Азовским морями, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом.

Силы ПВО за ночь сбили 660 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Черным и Азовским морями, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом.

Над Тульской областью за ночь уничтожили 157 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. В городе также повреждены линии электропередачи. Ранения получила одна женщина. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, число сбитых на подлете к столице дронов превысило 40. Над Калужской областью уничтожили 13 БПЛА.

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