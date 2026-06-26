Ущерб 1,8 млрд тенге: подозреваемого в хищениях экстрадировали из Кыргызстана

Генеральная прокуратура РК: Экстрадирован гражданин Казахстана за хищения денежных средств
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызстана был экстрадирован гражданин Казахстана, который обвиняется в хищении денежных средств потерпевших и банков второго уровня.
Суть преступления
Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 годы трое граждан Казахстана создали организованную преступную группу и разработали схему по оформлению заведомо безвозвратных кредитов. Они привлекали граждан к получению банковских займов на приобретение автомобилей, которые затем реализовывались, а полученные деньги тратились на личные нужды.
Кроме того, участники группы использовали еще одну мошенническую схему, связанную с оформлением банковских займов на несуществующие автомобили. Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в «СпецЦОНе» города Алматы как прибывшие из Кыргызской Республики. Затем на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты для их покупки. Полученные деньги также использовались в личных целях.
Последствия
В результате противоправных действий двум финансовым организациям и 77 потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,8 миллиарда тенге.
Ход расследования
Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено. Уголовное дело направлено в суд. Третий участник после совершения преступлений скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Кыргызской Республики. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и в настоящее время находится в следственном изоляторе.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.