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Ущерб 1,8 млрд тенге: подозреваемого в хищениях экстрадировали из Кыргызстана

Из Кыргызстана был экстрадирован подозреваемый в хищениях денежных средств — преступная группа занималась аферами с авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: Nur.kz

Генеральная прокуратура РК: Экстрадирован гражданин Казахстана за хищения денежных средств

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызстана был экстрадирован гражданин Казахстана, который обвиняется в хищении денежных средств потерпевших и банков второго уровня.

Суть преступления

Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 годы трое граждан Казахстана создали организованную преступную группу и разработали схему по оформлению заведомо безвозвратных кредитов. Они привлекали граждан к получению банковских займов на приобретение автомобилей, которые затем реализовывались, а полученные деньги тратились на личные нужды.

Кроме того, участники группы использовали еще одну мошенническую схему, связанную с оформлением банковских займов на несуществующие автомобили. Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в «СпецЦОНе» города Алматы как прибывшие из Кыргызской Республики. Затем на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты для их покупки. Полученные деньги также использовались в личных целях.

Последствия

В результате противоправных действий двум финансовым организациям и 77 потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,8 миллиарда тенге.

Ход расследования

Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено. Уголовное дело направлено в суд. Третий участник после совершения преступлений скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Кыргызской Республики. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и в настоящее время находится в следственном изоляторе.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.