Ущерб 1,8 млрд тенге: подозреваемого в хищениях экстрадировали из Кыргызстана

Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено. Уголовное дело направлено в суд. Третий участник после совершения преступлений скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Кыргызской Республики. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и в настоящее время находится в следственном изоляторе.