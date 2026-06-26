ФСБ: Дагестанский подросток причастен к 15 преступлениям в 10 регионах

По данным спецслужбы, организация действовала под кураторством СБУ и вовлекала несовершеннолетних в подготовку преступлений в России, странах СНГ и за рубежом. В январе 2026 года ее участники, как утверждает ФСБ, организовали пять поджогов и ложное минирование 14 школ в американском штате Техас. В феврале произошли еще два поджога и эвакуация школ в Калифорнии, а в марте аналогичные преступления были совершены в Германии и Италии.