ФСБ: Дагестанский подросток причастен к 15 преступлениям в 10 регионах

ФСБ задержала в Дагестане несовершеннолетнего, которого подозревают в создании крупнейшего международного интернет-сообщества для вербовки подростков в террористическую деятельность. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, организация действовала под кураторством СБУ и вовлекала несовершеннолетних в подготовку преступлений в России, странах СНГ и за рубежом. В январе 2026 года ее участники, как утверждает ФСБ, организовали пять поджогов и ложное минирование 14 школ в американском штате Техас. В феврале произошли еще два поджога и эвакуация школ в Калифорнии, а в марте аналогичные преступления были совершены в Германии и Италии.
По информации ведомства, задержанный причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 российских регионах. Все предполагаемые исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения.
В ФСБ заявили, что подросток обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, передавал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и мерам конспирации, а также обеспечивал их средствами для совершения преступлений. Среди возможных целей назывались Домодедово, Красноярск, Орехово-Зуево, Санкт-Петербург, Липецк, Оренбург и другие города, передает ТАСС.
Южный окружной военный суд приговорил жительницу Алушты Аллу Бацюр к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была признана виновной в публичных призывах к совершению террористического акта, направленного на подрыв Крымского моста.