На Камчатке возбуждено дело о легализации более миллиарда рублей

«Осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности, участники группы, используя служебное положение одного из членов группы, в целях легализации похищенного с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, совершили более 1 тыс. незаконных финансовых операций на сумму более 443 млн руб., а также заключили три сделки на общую сумму свыше 269 миллионов рублей, всего легализовав таким образом более 712 млн руб.» — рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Елена Макаренко.