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Курение привело к ландшафтному пожару в Зиминском районе

Происшествие случилось 24 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 июня. Непотушенная сигарета стала причиной быстрого распространия огня на сухостое в Зиминском районе. Происшествие случилось 24 июня недалеко от села Глинки.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС Росссии, 62-летний мужчина пас коров вблизи населённого пункта. В какой-то момент он бросил непотушенный окурок и продолжил пасти скот. От горящей частицы пепла огонь быстро распространился по сухостою и захватил 450 кв. метров территории.

Ландшафтный пожар ликвидировали силами пяти огнеборцев при помощи двух автоцистерн.

За нарушение правил пожарной безопасности против мужчины составили административный протокол. Теперь пастуху придётся заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее агентство рассказывало, что 62-летний мужчина пострадал при пожаре в садоводстве «Мичуринец» в Братске. Возгорание произошло в садовом доме на улице Четвертой.

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