Житель Уфы получил срок за контрабанду сильнодействующих веществ из Индии

8 октября 2025 года мужчина заказал через интернет из Индии в Уфу препарат с сильнодействующим веществом. Он хотел использовать его для обезболивания, но рецепта или назначения врача у него не было.
Заказ он получил в почтовом отделении, тем самым осуществив незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующего вещества. В тот же день он был задержан сотрудниками таможни.
Подсудимый свою вину не признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года со штрафом в размере 150 000 рублей.