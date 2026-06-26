Задержанный в Дагестане админ вербовал подростков для терактов в школах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Задержанный несовершеннолетний администратор сетевого сообщества вербовал подростков для совершения массовых убийств в школах в РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики задержали в Дагестане несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций. Он обучал российских подростков тактике совершения терактов, массовых убийств и предоставлял им средства террора.
«Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры», — сказала Петренко.