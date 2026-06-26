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ФСБ: активными участниками сообщества подростка из Дагестана были 5000 человек

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что активными участниками террористического сообщества, которое организовал подросток из Дагестана, были 5 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

«На момент задержания радикал администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тыс. пользователей сети Интернет, из них порядка 5 тыс. являлись активными участниками данного сообщества», — сообщили в ФСБ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Дагестане подростка, который создал и администрировал крупнейшее международное сообщество приверженцев террористических организаций.

По данным ведомства, задержанный причастен к 15 террористическим преступлениям в десяти российских регионах.

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