ФСБ: активными участниками сообщества подростка из Дагестана были 5000 человек

«На момент задержания радикал администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тыс. пользователей сети Интернет, из них порядка 5 тыс. являлись активными участниками данного сообщества», — сообщили в ФСБ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Дагестане подростка, который создал и администрировал крупнейшее международное сообщество приверженцев террористических организаций.
По данным ведомства, задержанный причастен к 15 террористическим преступлениям в десяти российских регионах.
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