Уголовное дело возбудили на акмолинца из-за его поведения в полиции

По информации пресс-службы ведомства, в Степногорске во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью.
Для установления степени опьянения нарушителю было предложено пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению медиков, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
В отношении мужчины был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако после оформления материалов он продолжил противоправное поведение.
На территории управления полиции нарушитель начал оскорблять инспектора дежурной части, используя нецензурные выражения и высказывая недовольство в связи с привлечением к ответственности.
В отношении жителя Степногорска начато досудебное расследование по факту оскорбления представителя власти.