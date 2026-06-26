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Уголовное дело возбудили на акмолинца из-за его поведения в полиции

В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении жителя Степногорска по факту оскорбления сотрудника полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, в Степногорске во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью.

Для установления степени опьянения нарушителю было предложено пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению медиков, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако после оформления материалов он продолжил противоправное поведение.

На территории управления полиции нарушитель начал оскорблять инспектора дежурной части, используя нецензурные выражения и высказывая недовольство в связи с привлечением к ответственности.

В отношении жителя Степногорска начато досудебное расследование по факту оскорбления представителя власти.