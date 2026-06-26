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Промышленное предприятие повреждено в Новомосковске после атаки дронов ВСУ

84 дрона ВСУ сбиты над территорией Тульской области за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Тульскую область. В результате массированной атаки вражеских беспилотников повреждены линия электропередачи и промышленное предприятие в городе Новомосковске. Об этом в пятницу сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате атаки беспилотников в Щекинском районе региона местная жительница получила ранения. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

По словам Миляева, в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотника. На месте повреждений работают экстренные службы. Глава региона призвал граждан сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы. Режим беспилотной опасности в области сохраняется.

Накануне при атаке украинских беспилотников в Брянской области погибли два человека. Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль у села Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка.

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