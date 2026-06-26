Администратор проукраинской террористической сети задержан

Основной задачей преступной группы была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения и актов терроризма. Задержанный обучал подростков методам конспирации и изготовлению взрывных устройств, а также координировал их действия. Установлено, что он причастен к подготовке не менее 15 преступлений в 10 регионах страны.