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Администратор проукраинской террористической сети задержан

В России задержали администратора международной террористической сети, деятельность которой координировалась спецслужбами Украины.

В России задержали администратора международной террористической сети, деятельность которой координировалась спецслужбами Украины. По данным ФСБ, задержанный, являющийся гражданином РФ, занимался вербовкой подростков для совершения нападений на школы и теракты на транспорте, — сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Основной задачей преступной группы была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения и актов терроризма. Задержанный обучал подростков методам конспирации и изготовлению взрывных устройств, а также координировал их действия. Установлено, что он причастен к подготовке не менее 15 преступлений в 10 регионах страны.

Вербовка осуществлялась через интернет, где задержанный администрировал ресурсы с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Преступная деятельность финансировалась украинскими спецслужбами, которые обещали исполнителям бонусные выплаты за теракты с максимальным количеством жертв. Кроме того, группа занималась рассылкой ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время сообщники задержанного объявлены в розыск, а работа по пресечению подобных преступлений продолжается.

В Подмосковье подростку предъявлено обвинение в подготовке массового убийства в школе.

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