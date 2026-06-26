Администратор проукраинской террористической сети задержан

В России задержали администратора международной террористической сети, деятельность которой координировалась спецслужбами Украины. По данным ФСБ, задержанный, являющийся гражданином РФ, занимался вербовкой подростков для совершения нападений на школы и теракты на транспорте, — сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Основной задачей преступной группы была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения и актов терроризма. Задержанный обучал подростков методам конспирации и изготовлению взрывных устройств, а также координировал их действия. Установлено, что он причастен к подготовке не менее 15 преступлений в 10 регионах страны.
Вербовка осуществлялась через интернет, где задержанный администрировал ресурсы с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Преступная деятельность финансировалась украинскими спецслужбами, которые обещали исполнителям бонусные выплаты за теракты с максимальным количеством жертв. Кроме того, группа занималась рассылкой ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время сообщники задержанного объявлены в розыск, а работа по пресечению подобных преступлений продолжается.
В Подмосковье подростку предъявлено обвинение в подготовке массового убийства в школе.