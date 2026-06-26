Режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области 26 июня

На территории Нижегородской области снова ввели режим беспилотной опасности. Об этом жителей региона предупредили с помощью SMS-рассылки в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Об угрозе БПЛА нижегородцев предупредили в 01:00 часов ночи 26 июня. По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО уничтожили 660 вражеских БПЛА над территориями России. Нижегородская область атаке не подвергалась.
Нижегородцев настоятельно просят в случае обнаружения обломкой БПЛА не прикасаться к ним и сообщить в 112.
Напомним, что в Кстовском районе Нижегородской области 24 июня в результате атаки БПЛА погибла семейная пара — их дом полностью сгорел.
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