На юге Красноярского края ликвидировали крупный пожар в гаражном боксе

Утром 26 июня в поселке Шушенское потушили крупный пожар — горели гаражные боксы на площади около двух тысяч квадратных метров. По предварительной версии МЧС Красноярского края, одноэтажное здание вспыхнуло накануне из-за короткого замыкания электропроводки.
Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали 21 человек и десять единиц техники. На тушение пожара ушло более 12 часов.
Ранее мы писали, что больше 225 тысяч гектаров леса охвачено пожарами в нашем регионе. В борьбе с огнем задействованы 2142 человека и 77 единиц техники.
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