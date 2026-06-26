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14 дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью в ночь с 25 на 26 июня

Со стороны Украины атаковали 13 регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— В ночь с 25 на 26 июня перехвачены и уничтожены 660 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Ростовской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Астраханской областей, Московского региона, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, — уточнили в военном ведомстве.

В небе над двумя городами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохранялся меньше четырех часов — с 1:47 до 6:32.

При этом минувшей ночью три муниципалитета Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Борисоглебск и Бутурлиновский район — с 1:49, Воронеж — с 3:15. Во всех муниципалитетах ее отменили в 5:45.

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