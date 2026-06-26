Туры в Анталью вернутся не всем: Волгоград исключили из списка

Волгоград пока не вошел в программу восстановления туров FUN&SUN в Анталью. Туроператор сообщил о начале восстановления IT-инфраструктуры после масштабного сбоя, но бронирование туров из Волгограда в ближайшее время не возобновится.
Проблемы с интернет-сервисом FUN&SUN начались в прошлую пятницу. Из-за сбоя сайт компании и личные кабинеты стали недоступны. Туристы не могли оформить новые туры, а часть клиентов не получала билеты на чартеры, ваучеры на отели, страховые полисы и другие документы.
Гендиректор сервиса Владимир Рубцов сообщил, что первыми для бронирования станут доступны туры в Анталью с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары и Новосибирска. Волгоград в этот список пока не вошел.
«Сейчас мы переходим к следующему этапу — постепенному возобновлению работы ИТ-инфраструктуры», — заявил Владимир Рубцов.
В компании рассказали, что за последние дни удалось обслужить более 120 000 туристов. Рейсы выполняются по заявленным программам, туристов размещают в подтвержденных отелях. При этом рейсы из аэропорта Волгограда в Анталью и обратно сегодня снова задерживаются.
Ранее сообщалось о фейковом приказе, который распространяется в Волгоградской области.