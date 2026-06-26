Туры в Анталью вернутся не всем: Волгоград исключили из списка

В компании рассказали, что за последние дни удалось обслужить более 120 000 туристов. Рейсы выполняются по заявленным программам, туристов размещают в подтвержденных отелях. При этом рейсы из аэропорта Волгограда в Анталью и обратно сегодня снова задерживаются.