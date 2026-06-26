Украденную картину Пикассо стоимостью €15 млн нашли у наркоторговцев во Франции

Во Франции сотрудники полиции обнаружили похищенную картину Пабло Пикассо во время операции против наркоторговцев. Полотно стоимостью около 12−15 миллионов евро нашли в доме родственницы одного из подозреваемых в городе Шампиньи-сюр-Марн недалеко от Парижа, пишет The Art Newspaper.