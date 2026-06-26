В Дагестане задержан подросток-администратор международной террористической сети

Как заявили в ФСБ, задержанный может быть причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах России. Также их преступная сеть распространялась на США и страны Европы. Все предполагаемые исполнители уже задержаны, а сообщники из России, США и стран Европы установлены.