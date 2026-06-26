Уфимец угрожал мужчине на остановке пистолетом

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле прошлого года подсудимый лично и через мессенджер, высказывая угрозы, требовал от местной жительницы 100 тысяч рублей. Кроме того, находясь около остановки «Школьная», он, угрожая пистолетом, похитил у мужчины мобильный телефон, паспорт и потребовал передать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший перевел злоумышленнику 20 тыс. рублей.