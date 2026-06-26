В МВД сказали, как детей вовлекают в торговлю наркотиками

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Сегодня стоит говорить не только о зависимости — для семей подростков не менее опасна другая история. Ребёнок может не употреблять наркотики, но стать фигурантом дела о сбыте.
Начальник отдела УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрей Круглов рассказал, почему интернет стал главным каналом вовлечения, какие предложения должны насторожить подростков и родителей, а также почему слово курьер в такой переписке не спасает от уголовной ответственности.
Не двор, а телефон.
Раньше родители боялись плохой компании во дворе, незнакомых людей у школы или злачных мест. Сейчас, по словам Андрея Круглова, незаконный оборот наркотиков почти полностью ушёл в дистанционный формат. Подросток не видит участников схемы, не знает настоящих имён, не понимает всей цепочки и считает, что выполняет разовое поручение за деньги. В уголовном деле это выглядит иначе.
Схема обычно начинается без прямого слова «наркотики» — ребёнку предлагают подработку, где обещают свободный график и простые действия: нужно что-то забрать, перенести, спрятать, сфотографировать место или отправить координаты. Для взрослого это набор тревожных признаков. Для подростка это может выглядеть как лёгкие деньги.
Не подработка, а сбыт.
За работу обещают сумму, которую он не получит при обычной летней подработке. При этом координаторы называют задания безопасными, временными и техническими. Говорят, что это не продажа, а доставка. Объясняют, что он всего лишь курьер.
Юридически такие слова ничего не меняют. Закон оценивает не название в переписке, а фактические действия. Если человек получил запрещённое вещество, перенёс его, спрятал, передал сведения о месте тайника или участвовал в цепочке распространения, следствие будет оценивать это как участие в незаконном обороте.
По данным наркополицейских, за пять месяцев 2026 года в Красноярском крае задержали 24 несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 18 — сбыт.
«Несовершеннолетние в таких историях чаще используются как курьеры. Они думают, что выполняют поручение, но в уголовном деле это уже выглядит совсем иначе», — объясняет Круглов.
Родителям важно заранее объяснить ребёнку простое правило — если неизвестный просит за деньги забрать, спрятать, перенести, сфотографировать место, отправить координаты или никому не рассказывать о задании, это не вакансия. Это возможное уголовное дело.
Сколько лет за граммы.
Ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Для взрослого человека санкции по этой статье начинаются с лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Особо крупный размер предусматривает от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Несовершеннолетнему по ст. 88 УК РФ суд не может назначить более 10 лет лишения свободы. Но 10 лет для подростка — это вся юность, школа, колледж, первые годы взрослой жизни и судимость, которая не исчезает из биографии по щелчку.
Также по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, вопрос об условно-досрочном освобождении может ставиться только после фактического отбытия не менее ¾ срока. И это не автоматический выход из мест заключения. Суд оценивает поведение, взыскания, характеристики, возмещение вреда и другие обстоятельства.
Поэтому фраза «это просто свёрточек» очень обманчива.
Когда ещё можно остановиться.
Один из случаев, о котором рассказал Андрей Круглов, начался с объявления в интернете. Подросток вышел на связь с координаторами, получил задание забрать сверток и разложить его мелкими партиями. К счастью, парень поднял сверток, но испугался и рассказал родителям. Позже выяснилось, что наркотиков там не было.
В этой истории ответственность не наступила, потому что экспертиза не подтвердила наличие наркотиков, но это редкий благополучный финал. Если бы в свёртке оказалось запрещённое вещество, а в телефоне остались адреса, инструкции, фотографии мест и обещание оплаты, ситуация стала бы другой. Тогда разговор шёл бы уже не о профилактике, а о доказательствах в уголовном деле.
Андрей Круглов приводит и другие примеры. Так, в Норильске задержали подростка из благополучной семьи с высоким доходом, где ребёнок ни в чём не нуждался. А в Сосновоборске в распространение через интернет-магазин оказались вовлечены два брата, один из них несовершеннолетний. Представьте ужас родителей, которые могут на долгий срок лишиться двоих сыновей?
Что должно насторожить.
Один из самых опасных признаков того, что ребёнка вовлеки в противоправную деятельность — это странные фотографии в его телефоне: подъезды, заборы, стены домов, пустыри, скриншоты карт, координаты, одинаковые снимки дворов и тропинок. Нужно спокойно спросить, зачем они нужны, кто попросил их сделать и почему их нельзя показать взрослым.
Серьёзный сигнал — это предметы, которые раньше ребенку не требовались. Изолента, маленькие пакеты, электронные весы, чужие банковские и сим-карты и наличные деньги. Сами по себе такие предметы ещё ничего не доказывают, но вместе с изменением поведения они становятся поводом действовать.
Поведение тоже меняется. Подросток резко закрывает переписку, меняет пароли, выходит из комнаты при звонках, не объясняет маршруты, уходит из дома в странное время, просит не трогать телефон.
Как говорить с ребёнком.
Если появились тревожные признаки, начинать с крика и угроз опасно. Подросток может удалить переписку, выбросить предметы, снова написать координатору или просто закрыться. Разговор должен быть спокойным, но честным. Нужно спросить, кто предложил заработать, что именно просили сделать, обещали ли деньги, были ли угрозы и есть ли задания, которые он ещё не выполнил.
Родитель должен назвать ситуацию своими именами — если тебя просят что-то забрать и спрятать, это может быть наркотик. Если требуют фото места, это может быть тайник. Если обещают деньги за молчание, тебя используют. Если вещество настоящее, следующее действие может стать материалом уголовного дела. Запугивать подростка абстрактными фразами бесполезно. Гораздо сильнее работают конкретные последствия. Следователь будет читать переписку, координатор исчезнет, деньги не помогут.
Если родители подозревают употребление наркотиков, Андрей Круглов советует обращаться к специалистам наркологической службы. Если же есть признаки вовлечения в незаконный оборот, следует сразу же обратиться в полицию.
Главная ошибка родителей — думать, что беда начинается только с употребления. В наркообороте подросток может не быть зависимым, он может быть пешкой, которую быстро заменят. Координатор будет в переписке под чужим именем, а ребёнок останется с судом и сроком.