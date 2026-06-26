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Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 26 июня

Такие меры приняли для обеспечения безопасности.

Нижегородский аэропорт имени Чкалова ввел ограничения для самолетов ночью 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и запуск воздушных судов. Такие меры приняли в 01:21 часов из-за угрозы атаки БПЛА на регион.

Напомним, что на территории Нижегородской области с 01:00 часов ночи действует режим беспилотной опасности.

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