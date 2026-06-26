Сверток со сроком. В МВД сказали, как детей вовлекают в торговлю наркотиками

В этой истории ответственность не наступила, потому что экспертиза не подтвердила наличие наркотиков, но это редкий благополучный финал. Если бы в свёртке оказалось запрещённое вещество, а в телефоне остались адреса, инструкции, фотографии мест и обещание оплаты, ситуация стала бы другой. Тогда разговор шёл бы уже не о профилактике, а о доказательствах в уголовном деле.