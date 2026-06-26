Дагестанского подростка обвинили в руководстве двумя террористическими ячейками

В материалах дела есть данные и о деятельности за пределами России. Следствие утверждает, что участники сети причастны к поджогам и подготовке атак в США и Европе, а также обсуждали возможность новых нападений. После признательных показаний подростка доставили в Москву и заключили под стражу.