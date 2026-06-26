Высказаны опасения насчет гибели тысяч человек в результате двух землетрясений

Спасательные команды спешат в Венесуэлу, опасаясь, что тысячи людей погибли в результате землетрясений. Даже США входят в число стран, отправляющих помощь для поиска выживших на северном побережье Боливарианской Республики, где разрушены десятки зданий. По последним сводкам, официальное число погибших достигло 235.
Спасательные команды спешат к разрушенному северному побережью Венесуэлы после того, как почти одновременные землетрясения превратили десятки зданий в руины, в результате чего погибли по меньшей мере 235 человек, но есть опасения, что погибнут еще тысячи, пишет The Guardian. Официальные лица заявили, что по меньшей мере 4300 человек получили ранения, в то время как спасательные операции продолжаются.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Пентагон поможет поисково-спасательным командам развернуться в пострадавшем регионе после того, как главные ворота Венесуэлы, международный аэропорт имени Симона Боливара, расположенный недалеко от столицы страны Каракаса, были серьезно повреждены в результате подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее 40 секунд, произошедших поздно вечером в среду.
Он сказал, что самой неотложной задачей являются поисково-спасательные работы. «У них много обрушенных зданий, и поэтому им понадобится большая помощь в разборе завалов», — сказал Рубио журналистам. Госсекретарь назвал следующие после землетрясения 72 часа решающими: «При проведении поисково-спасательных работ вы пытаетесь добраться до людей, пока еще можете спасти их жизни — они погребены под обломками».
Прибрежная зона рядом с международным аэропортом, вокруг городов Ла-Гуайра, Катия-ла-Мар и Карабальеда, по-видимому, пострадала больше всего: ряд больших многоэтажек сровнен с землей, а люди отчаянно ищут пропавших без вести близких. В некоторых случаях исчезали семьи из четырех-пяти человек, пишет The Guardian.
«Это настоящая трагедия», — заявила исполняющая обязанности президента Делси Родригес в телевизионном эфире, объявив регион Ла-Гуайра зоной бедствия.
Каракасу также был нанесен серьезный ущерб: в кварталах Альтамира и Лос-Палос-Грандес обрушилось несколько зданий. В четверг вечером официальное число погибших было увеличено до 235 человек, хотя ранее сообщалось о 157 пропавших без вести.
Том Флетчер, глава гуманитарного агентства ООН, сказал: «Сейчас мы полностью мобилизованы… Мы увеличим количество людей, проявим солидарность и, самое главное, мы увеличим поддержку в поиске и спасении людей, которые так много потеряли… Настало время действовать».
Агентство ООН сообщило, что только в регионе Ла-Гуайра обрушилось более 100 зданий. В их числе большой многоквартирный дом под названием «Ритасоль Палас» и отель Эдуарда на берегу моря. Среди пропавших без вести есть дети в возрасте пяти лет, а также пожилые люди.
Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в бразильском городе Манаус, расположенном на Амазонке, более чем в 1000 милях к югу от Каракаса, что вынудило людей покинуть свои дома.
В четверг, когда подземные толчки продолжали сотрясать север Венесуэлы, мировые лидеры выразили свои соболезнования и поддержку стране. Слова поддержки и сочувствия венесуэльскому народу передал президент России.
Бразилия, Мексика, Испания, Португалия, Канада и Катар пообещали направить помощь. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Франция готова вместе со своими европейскими партнерами оказать помощь пострадавшему населению… Команда из 85 французских спасателей-специалистов… будет направлена немедленно».
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил «большую озабоченность и тревогу» за народ Венесуэлы, который уже продемонстрировал «большую стойкость перед лицом невзгод».
Президент США Дональд Трамп, который перевернул политический ландшафт Венесуэлы с ног на голову, отдав приказ о похищении президента этой страны Николаса Мадуро 3 января этого года, заявил: «США готовы, желают и способны помочь! Я дал указание всем правительственным учреждениям быть готовыми к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми замечательными друзьями. Первые сообщения неутешительны!!!».
Министерство финансов США приняло решение отменить некоторые санкции до 23 октября, чтобы разрешить операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле, которые в противном случае были бы запрещены.
Делси Родригес, бывший вице-президент Венесуэлы, пришедшая к власти с благословения Трампа после свержения Мадуро, выразила благодарность за всеобщее проявление солидарности, написав в социальных сетях: «Венесуэла никогда не забудет руку помощи, протянутую нашему народу в эти трудные времена». В телеобращении она сказала, что регион, наиболее пострадавший от «беспрецедентного сейсмического явления», произошедшего в среду, — это штат Ла-Гуайра, столица которого носит то же название. «Там десятки разрушенных зданий, и прямо сейчас мы занимаемся действительно трудной задачей — спасательными работами в надежде спасти жизни, которые Бог позволит нам спасти».
Родригес также обратилась к предприятиям с просьбой предоставить тяжелую строительную технику для проведения спасательных операций. По ее словам, первые спасатели из Доминиканской Республики вот-вот прибудут, и в ближайшие часы ожидается прибытие новых спасателей из других стран.
Аэрофотосъемка запечатлела ужасающую картину ситуации в Ла-Гуайре, которую власти считают «эпицентром катастрофы». Прибрежные города и курорты Карибского бассейна к западу от аэропорта лежали в руинах, многие прибрежные здания были полностью разрушены.