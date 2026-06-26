Высказаны опасения насчет гибели тысяч человек в результате двух землетрясений

Делси Родригес, бывший вице-президент Венесуэлы, пришедшая к власти с благословения Трампа после свержения Мадуро, выразила благодарность за всеобщее проявление солидарности, написав в социальных сетях: «Венесуэла никогда не забудет руку помощи, протянутую нашему народу в эти трудные времена». В телеобращении она сказала, что регион, наиболее пострадавший от «беспрецедентного сейсмического явления», произошедшего в среду, — это штат Ла-Гуайра, столица которого носит то же название. «Там десятки разрушенных зданий, и прямо сейчас мы занимаемся действительно трудной задачей — спасательными работами в надежде спасти жизни, которые Бог позволит нам спасти».