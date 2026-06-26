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Больницу в Кушве восстановят к 10 июля

Кушвинскую больницу, пострадавшую от смерча, восстановят к 10 июля.

Источник: Минздрав Свердловской области

Больницу в Кушве, которая пострадала от смерча 22 июня, восстановят уже к 10 июля. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

— У нас пострадали 200 квадратных метров кровли — ее просто не стало, выбито 14 окон. Есть еще мелкие работы, связанные с входной группой. 23 июня мы оценили ущерб — он составляет около 3 миллионов рублей. Сейчас мы поменяем не 14 окон, а все 60, — отметила министр здравоохранения.

Татьяна Савинова подчеркнула, то пациенты, которые остались в больнице, не страдают — их перевели на площади, которые не задел смерч. 25 июня со всеми подрядчиками заключили контракты на проведение восстановительных работ.

Напомним, что на момент ЧС в реанимационном отделении Кушвинской больницы находились четыре пациента, двое из них — на искусственной вентиляции легких. В момент отключения электричества был подключен дизель-генератор, и отделение продолжило работу в штатном режиме.