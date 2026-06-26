Больницу в Кушве восстановят к 10 июля

— У нас пострадали 200 квадратных метров кровли — ее просто не стало, выбито 14 окон. Есть еще мелкие работы, связанные с входной группой. 23 июня мы оценили ущерб — он составляет около 3 миллионов рублей. Сейчас мы поменяем не 14 окон, а все 60, — отметила министр здравоохранения.