СК показал допрос подростка, причастного к подготовке массовых убийств в школах

В СК также сообщили о выявлении связей с соучастниками из других стран и упомянули, что деятельность группы распространялась на Россию, США и Европу, включая случаи поджогов и ложных сообщений о минировании. На допрсе подросток во всё сознался. У него изъяты материалы переписки и контент, связанный с подготовкой и координацией действий. Он заключён под стражу, расследование продолжается.