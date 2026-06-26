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Миляев сообщил об уничтожении 84 украинских БПЛА над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу, 26 июня, сообщил о новой атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили еще 84 БПЛА.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу, 26 июня, сообщил о новой атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили еще 84 БПЛА.

— Еще 84 украинских беспилотника уничтожены подразделениями противовоздушной обороны, — написал глава региона.

Таким образом, к утру 26 июля общее число беспилотников, сбитых над Тульской областью, достигло 157, говорится в блоге Миляева в МАКС.

Из-за атаки в населенном пункте Щекинского района поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина, ей оказывается помощь. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.

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