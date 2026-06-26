ТАСС: Ночная атака беспилотников ВСУ на Россию стала самой массированной за год

Беспилотная атака украинской армии на российские регионы ночью 26 июня стала самой массированной с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.
Всего за ночь 26 июня над Россией ликвидировали 660 украинских дронов.
Предыдущую крупнейшую атаку на РФ отразили 17 мая. Тогда силы ПВО уничтожили 556 беспилотников. Ночью 18 июня перехватили 555 БПЛА.
Другая крупная атака произошла 6 июня. Тогда над Россией перехватили и сбили 376 БПЛА Вооруженных сил Украины, передает агентство.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 26 июня сообщил, что за ночь над регионом сбили 86 дронов.
Также стало известно, что число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня увеличилось до шести, 68 человек пострадали.