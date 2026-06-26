В Воронеже и двух муниципалитетах области выли сирены 26 июня

А в 3:15 сирены завыли в Воронеже. Во всех муниципалитетах режим непосредственного удара дронов отменили в 5:45.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала с 1:47 до 6:32.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня перехвачены и уничтожены 660 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов РФ, включая Воронежскую область (14), и над акваториями двух морей.
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