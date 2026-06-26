Под Красноярском поймали наркоагронома-любителя

В Железногорске полицейские взяли с поличным 48-летнего наркоагронома-любителя. По версии МВД Красноярского края, мужчина оборудовал целую систему для выращивания, производства и хранения запрещенных веществ в собственном гараже.
Оперативники изъяли у горожанина почти килограмм наркотика растительного происхождения. Задержанный поспешил сообщить сотрудникам, что «садоводством» занимался исключительно ради собственного употребления.
На мужчину завели сразу два уголовных дела: за незаконную переработку запрещенных веществ и культивирование растений, содержащих наркотические средства. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что адвокат из Петербурга обманул красноярского клиента на 435 тысяч рублей.